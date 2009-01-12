209 чиновників-корупціонерів притягнуто до відповідальності

У Криму за 12 місяців 2008 року покарано за корупцію 209 чиновників: судами до кримінальної відповідальності притягнуто 58 корупціонерів, адміністративне покарання призначено 151 порушникові антикорупційного законодавства.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, зокрема, до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 31 працівника правоохоронних органів і 17 службовців органів місцевої влади і самоврядування.

Усього протягом 2008 році слідчі органів прокуратури направили до суду 63 кримінальні справи про злочини з ознаками корупції. Корупційними злочинами, вчиненими в автономії торік, завдано збитків майже на мільйон гривень. Більша частина збитків уже відшкодована.

Адміністративне покарання призначено судами 151 корупціонеру. Загалом торік правоохоронними органами щодо корупціонерів було складено 224 протоколи про корупцію. На порушеннях вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» найчастіше попадалися посадові особи органів місцевої влади та самоврядування.