Вибух в Євпаторії: cлідство поки що не відкинуло жодну з версій

На сьогодні причина вибуху в п`ятиповерховому житловому будинку в Євпаторії не встановлена – триває відпрацювання кількох версій.

«Коли в мене буде висновок експертів, коли в мене буде конкретне звинувачення, тоді ми можемо говорити: так, ця людина винна, вона зробила конкретні дії, які носять характер кримінального злочину. Поки всього цього немає, зрозуміло, що відпрацьовуються всі версії. Всі ті (версії), які були спочатку, всі ті ж і є. Ми жодну з них не відкинули. Коли буде відпрацьована до кінця кожна з них, тоді будуть, звісно, зроблені висновки», – заявив прокурор Криму Володимир БОЙКО в розмові з журналістами, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

В.БОЙКО також повідомив, що сьогодні «проводиться рутинна робота, йдуть експертні дослідження». «Йде звичайна рутинна робота, яка зовні начебто як нікому не цікава, але будуть усім цікаві її результати. Залучені фахівці, наукові установи, з тим, аби встановити, яка безпосередня причина події (вибуху) і того, що сприяло цьому», – сказав прокурор.

За його словами, до роботи залучені компетентні експерти. «Я – прокурор, я ж не будівельник і не вибухотехнік, ми (прокурорські працівники) виконуємо свою функцію, але я залучаю тих фахівців, яким даю завдання, вони мають відповісти на ці питання (чому стався вибух), – зазначив В.БОЙКО. – Узяли фахівців не тих, які на рівні розмов дають оцінки, а тих, які офіційно попереджаються про кримінальну відповідальність і які на рівні експертних висновків дадуть нам висновки».

В.БОЙКО також повідомив, що ті люди, які були затримані у порушеній кримінальній справі про вибух, перебувають зараз під вартою – на початку січня суд обрав їм такий запобіжний захід строком на два місяці. «Якщо буде в цьому необхідність, то навіть суд продовжуватиме (перебування під вартою) за поданням слідчого, узгодженим з прокурором», – додав прокурор автономії.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався увечері 24 грудня. Зруйновані перший і другий під`їзди будинку, постраждав третій. Внаслідок трагедії загинули 27 чоловік. Вдалося врятувати 21 людину.

Відразу після вибуху прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення і пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і загибель людей.

28 грудня 2008 року прокуратурою Криму додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), яка об`єднана у провадження з порушеною раніше справою.

За підозрою в скоєнні злочину у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України були затримані директор комунального підприємства «Житловик-1», майстер технічної дільниці і газоелектрозварник. У підвальному приміщенні зруйнованих під`їздів будинку знаходилася слюсарна майстерня підприємства «Житловик-1», де зберігалися балони з газом і з сумішшю «МАФ».

Серед версій причини вибуху називаються: вибух балонів у підвалі п`ятиповерхівки, побутовий вибух у квартирі, стороннє втручання в газову систему (і не тільки), вибух інших речовин.