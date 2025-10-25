Тео Франкен упевнений, що конфіскація російських активів створить небезпечний прецедент.

Конфіскація заморожених російських активів як "репараційного кредиту" Україні завдасть серйозної шкоди бельгійській економіці і може бути сприйнята Москвою як "акт війни". Про це заявив міністр оборони і зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці в соцмережі X.

"Барт Де Вевер (прем'єр-міністр Бельгії - УНІАН) має рацію, закликаючи до максимальної обережності щодо конфіскації російських активів, заморожених у Euroclear", - написав він.

Франкен додав, що російський диктатор Володимир Путін "ніколи не відпустить ці мільярди". За його словами, глава Кремля сприйме конфіскацію російських активів як "акт війни" і завдасть серйозного удару по Бельгії.

"Це буде дуже болісно. І, можливо, у відповідь він конфіскує 200 мільярдів доларів західних рухомих і нерухомих активів, що зберігаються в Росії. Це будуть не тільки бельгійські гроші, а й гроші великих країн, таких як США, Німеччина і Франція. Таким чином, коло замкнеться", - підкреслив бельгійський міністр.

Франкен упевнений, що конфіскація російських активів створить небезпечний прецедент, який підірве довіру до Euroclear і державних банків.

"У цьому сенсі для антизахідного блоку це навіть прекрасна можливість поставити під сумнів міжнародний рух капіталу. Навіть під час Другої світової війни така сумнівна конфіскація ніколи не проводилася", - запевнив бельгійський міністр.

Франкен заявив, що тиск здійснюється тільки на Бельгію, а інші мільярди російських грошей, які заморожені в інших західних країнах, ігноруються.

"Чому ми про це не говоримо? Чому тільки гроші Euroclear?", - обурився політик.

Крім того, Франкен поставив під сумнів слова високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас про те, що ці гроші підуть на відновлення України:

"Звичайно, ці гроші не підуть на відновлення України, а будуть використані для продовження війни. Але це правда, війни коштують цілий статок, а те, що роблять росіяни, перевершує будь-яку уяву".

ЄС відклав рішення щодо використання активів РФ для допомоги Україні

Раніше Bloomberg писало, що Європейський Союз відклав до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні. Зазначається, що це сталося після того, як Бельгія зажадала гарантій, що не вона нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами.

Джерела розповіли агентству, що лідери ЄС звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати варіанти рішень, які вони розглянуть на наступному саміті. Угоди хочуть досягти до кінця року.

