За словами міністра енергетики Німеччини, ці кошти допоможуть врятувати Україну взимку.

Німеччина збільшить внески на енергетику України до 450 млн євро. Про це повідомила міністр енергетики країни Катеріні Райхе, цитує "РБК-Україна".

"Німеччина вже заплатила 390 млн євро, ще 30 млн ми погодили влітку, але сьогодні я хочу повідомити, що ми 30 млн додатково будемо інвестувати. Таким чином ми 450 млн євро надаємо", - зазначила вона.

Райхе підкреслила, що ці кошти будуть гарно інвестовані, а така сума є практично третиною всього енергетичного фонду підтримки України.

"Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну", - запевнила міністр.

Енергетика України - останні новини

Раніше стало відомо, що Україні потрібно закупити на зиму 8 млрд кубів газу. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що закриття потреби в фінансуванні буде здійснюватися двома шляхами: це внутрішній резерв та зовнішня допомога партнерів.

"Внутрішній резерв - це резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти. Також це фінансування банківського сектору України, діяльності компанії "Нафтогаз". Друга частина - це допомога наших партнерів", - пояснила вона.

Також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, коли в Україні почнеться опалювальний сезон. За його словами, він почнеться не раніше листопада, при цьому не виключено, що це відбудеться не з початку місяця.

"Початок опалювального сезону в більшості міст України почнеться саме з 1 листопада. Знову ж, 1 листопада - це дуже умовна цифра, тому що, як показує ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні, тому не варто очікувати тепло саме з 1 листопада: 15 листопада, 20 листопада, 1 грудня і навіть 10 грудня - це реальність початку опалювального сезону для багатьох киян", - попередив Попенко.

Вас також можуть зацікавити новини: