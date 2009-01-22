У Севастополі помоляться за Україну
00:01, 22 січня 2009Крым
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З нагоди свята
22 січня - в День Соборності України - в церквах і храмах Севастополя відбудуться урочисті богослужіння, повідомляє відділ у справах преси та інформації міськдержадміністрації.
Торжества 22 січня почнуться в Севастополі з покладання квітів до пам`ятників Тарасу Шевченку і Лесі Українки, після в Севастопольському центрі культури і мистецтва відбудуться збори з нагоди святкування Дня Соборності України.
У військових підрозділах ВМС України, в учбових закладах міста відбудуться тематичні бесіди.
У всіх вищих навчальних закладах Севастополя зараз проводяться присвячені Дню Соборності держави тематичні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інші просвітницькі заходи.
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