У Севастополі помоляться за Україну

22 січня - в День Соборності України - в церквах і храмах Севастополя відбудуться урочисті богослужіння, повідомляє відділ у справах преси та інформації міськдержадміністрації.

Торжества 22 січня почнуться в Севастополі з покладання квітів до пам`ятників Тарасу Шевченку і Лесі Українки, після в Севастопольському центрі культури і мистецтва відбудуться збори з нагоди святкування Дня Соборності України.

У військових підрозділах ВМС України, в учбових закладах міста відбудуться тематичні бесіди.

У всіх вищих навчальних закладах Севастополя зараз проводяться присвячені Дню Соборності держави тематичні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інші просвітницькі заходи.