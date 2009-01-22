Виставка про УПА відкрилась у Криму

Виставка «Українська повстанська армія – історія нескорених» відкрилась у Криму, у приміщенні Головного управління Служби безпеки в автономії.

Основна мета заходу – ознайомлення кримчан з історією становлення української державності в першій половині ХХ сторіччя та діяльністю УПА.

Як повідомляє прес-служба СБУ, виставка побудована за розсекреченими раніше документальними матеріалами щодо діяльності учасників визвольного руху часів Другої світової війни. Крім основних експонатів, у експозиції додатково представлені документальні матеріали з архіву кримського управління СБУ та кримські видання, присвячені цій тематиці.

«Відвідувачі виставки висловили подяку її організаторам за можливість ознайомитися з раніше невідомими сторінками історії України, які замовчувалися та спотворювалися комуністичним режимом», – заявляє СБУ.

Прес-служба Служби безпеки також зазначила, що представники наукових та освітніх організацій «висловилися за необхідність розширення подібних заходів, насамперед в освітніх установах».