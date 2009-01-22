«Енергоатом» приєднає Донузлавську ВЕС

Антимономольний комітет України надав дозвіл на приєднання держпідприємства «Донузлавська вітрова електростанція» (смт Чорноморське, Крим) до держпідприємства «Енергоатом» (Київ).

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

***На державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку всіх АЕС країни. Крім того, компанія займається спорудженням нових і реконструк­цією діючих енергопотужностей, створенням національної інфрас­труктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, фізичним захистом об`єктів атомної енергетики тощо. Основним завданням держпідприємства залишається збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях за умови постійного підвищення рівня безпеки їх експлуатації.

Сфера діяльності держпідприємства «Донузлавська вітрова електростанція» - постачання електроенергії.