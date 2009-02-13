У Ялті з`являться паркомати

Виконком Ялтинської міської ради ухвалив рішення про проведення конкурсу з установлення паркоматів на всіх парковках Ялти.

Про це повідомили у прес-службі мерії Ялти.

«Завдяки такій автоматизації сама собою відпадає можливість різкого самовільного підвищення плати за паркування, як це постійно було в центрі Ялти впродовж всіх останніх років. На кожній парковці буде встановлено відеоспостереження і перебуватиме один оператор для регулювання процесу», – говориться в повідомленні.

За даними мерії, вартість витрат на нововведення становить 1,2 млн. євро. «Вже є фірма, що висловила готовність інвестувати такі гроші в парковки. Але конкурс буде оголошено у будь-якому разі, його основою стануть правила паркування», - говориться в повідомленні.

Вартість однієї години паркування – 4 грн., денний абонемент коштуватиме 25 грн., місячний – 450 грн. «До місцевої казни надходитиме не 17 копійок з годинної оплати паркувального місця, а 0,51 грн.», – підрахували в мерії. Крім того, за домовленістю з фірмою до міського бюджету здійснюватимуться відрахування від основного прибутку.

Від депутатів і членів виконкому вже надійшли пропозиції про надання безплатних абонементів для співробітників виконкому і депутатського корпусу. «Звичайно, врахуємо всі пропозиції», – пообіцяв Леонід ПОЯРКОВ - заступник мера, який займається транспортом.

У мерії зазначили, що «риси європейського курорту» Ялта може набути вже до курортного сезону.