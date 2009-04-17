У Криму заборгованість по зарплаті зросла з початку року на 17,5%

У Криму з початку цього року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 9 млн. 710,9 тис. грн., або на 17,5% і, за даними на 15 квітня, складає 65 млн. 248,3 тис. грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства праці і соціальної політики кримської автономії.

Із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства доводиться 42,7%, на підприємства-банкроти - 54,4%, на економічно неактивні підприємства - 2,9%.

Є заборгованість з виплати зарплати із засобів держбюджету в сумі 186,7 тис. грн.