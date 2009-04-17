Зруйнований вибухом будинок зрівняють із землею (5 фото)

В Євпаторії днями почали демонтаж п`ятиповерхового 6-під`їзного будинку, зруйнованого внаслідок вибуху в грудні минулого року.

Кабінет міністрів України визнав п`ятиповерхівку непридатною для подальшої експлуатації. Уряд виділив 4 млн. 70 тис. грн. для проведення демонтажних робіт.

Поки демонтовують три під’їзди. За інші три візьмуться після дозволу. Досі тривають слідчі дії.

Як підрахували фахівці, вантажівкам, які вивозитимуть будівельні матеріали, доведеться зробити близько тисячі ходок.

Вибух в будинку №67 по вулиці Некрасова стався увечері 24 грудня. Загинуло 27 чоловік.

Порушено кримінальну справу. Офіційна причина вибуху поки що не названа.

На місці зруйнованої п`ятиповерхівки планується створити Сквер пам`яті.