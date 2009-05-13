Податкова описала майно триповерхового готелю на ПБК

Співробітники податкової міліції описали майно триповерхового готелю в селищі Гурзуф (Велика Ялта, Крим).

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, перевірка встановила, що в міні-готелі надавали послуги з короткочасного мешкання без необхідних документів – свідоцтва держреєстрації та свідоцтва про сплату єдиного податку.

У готелі – 8 номерів, 16 койко-місць. Одне койко-місце коштувало 200 гривень на добу.

Матеріали за даним фактом передано до Ялтинського міського суду.