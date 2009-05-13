Податкова описала майно триповерхового готелю на ПБК
17:26, 13 травня 2009Крым
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Матеріали передано до суду
Співробітники податкової міліції описали майно триповерхового готелю в селищі Гурзуф (Велика Ялта, Крим).
Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, перевірка встановила, що в міні-готелі надавали послуги з короткочасного мешкання без необхідних документів – свідоцтва держреєстрації та свідоцтва про сплату єдиного податку.
У готелі – 8 номерів, 16 койко-місць. Одне койко-місце коштувало 200 гривень на добу.
Матеріали за даним фактом передано до Ялтинського міського суду.
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