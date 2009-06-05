ООН закликає людей робити Землю екологічно чистішою

Сьогодні, у Всесвітній день захисту навколишнього середовища, Генеральний секретар ООН ПАН Гі-Мун закликав людей вжити конкретних заходів з тим, щоб зробити нашу планету екологічно чистішою.

Про це повідомили в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні.

«Економте електроенергію. Користуйтеся громадським транспортом. Переробляйте сміття. Садіть дерева. Прибирайте місцеві парки. Добивайтесь того, щоб корпорації несли відповідальність за свою природоохоронну практику. І спонукайте представників ваших урядів до досягнення домовленості на міжнародній зустрічі у Копенгагені, - сказав ПАН Гі-Мун. - Хоча і може здатися, що рішення кожного з нас є ніщо у вирішенні глобальних проблем та загроз, але коли мільярди людей об’єднають свої сили заради спільної мети, це дійсно може мати неймовірний результат».

Як зазначає Генсек ООН, планета Земля стикається із серйозною загрозою кліматичних змін. Наслідки таких змін будуть відчувати в першу чергу бідні країни. Проте ми маємо можливість змінити хід подій. Діючи спільно, ми повинні вплинути на уряди з тим, щоб вони досягли домовленостей стосовно укладення нового договору з питань зміни клімату.

За його словами, світ потребує нових домовленостей з питань захисту навколишнього середовища, в рамках котрих основний нахил буде зроблено на інвестиції в наступних сферах: відновлювальні джерела енергії, екологічно чиста інфраструктура та раціональне споживання енергії. Це дозволить не лише створити нові робочі місця і прискорити процес відновлення, але й допоможе вирішити проблему глобального потепління.

«Якщо ми інвестуємо хоча б частину тих значних ресурсів, котрі виділяються в рамках пакету економічних стимулів, що сприяють формуванню екологічно безпечної економіки, ми можемо повернути теперішню кризу назад і в майбутньому досягти сталого зростання», - зазначив ПАН Гі-Мун.

Крім того, країни, котрі можуть забезпечити перехід на низько вуглецеві технології, отримають набагато більш значущі екологічні переваги; вони матимуть в своєму розпорядженні широкі можливості для обміну таких нових технологій з іншими країнами.

За оцінками Програми розвитку ООН, внаслідок зміни клімату 600 мільйонів людей стикнуться з проблемою нестачі продовольства і недоїдання впродовж наступних років, 1,8 мільярда жителів Землі потерпатимуть від нестачі води, а 330 мільйонів будуть змушені шукати нових місць проживання.

В Україні Система ООН реалізує декілька проектів щодо пом’якшення або запобігання наслідкам змін клімату.