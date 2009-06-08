Будуправління ЧФ заборгувало Пенсійному фонду Севастополя 6 млн.

Будівельне управління Чорноморського флоту Росії заборгувало Головному управлінню Пенсійного фонду України в місті Севастополі близько 6 млн. грн.

Згідно з розміщеними на сайті міського пенсійного відомства даними, станом на 1 червня борг будівельного підприємства російського військового відомства становив 5 млн. 865 тис. грн. (поточного місяця борг погашено на суму 9 тис. 731 грн.).

Серед найбільших боржників пенсійного фонду також ВАТ «Севастопольський морський завод» - 1 млн. 485 тис. грн. (основний утримувач акцій підприємства російський бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН), Державне підприємство «КБ радіозв`язку» - 699,8 тис .грн. і ВАТ СП «Ера» - 571,1 тис. грн.

Головне управління в Севастополі повідомляє, що протягом січня-квітня 2009 року заборгованість платників зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду постійно збільшувалася. Якщо на 1 січня 2009 року її сума становила 3 млн. 132 тис. грн., то станом на 1 червня 2009 року заборгованість зі сплати обов`язкових платежів до Пенсійного фонду міста становила 12 млн. 898 тис. грн.

Враховуючи велику соціальну значущість наповнення бюджету Пенсійного фонду й гостру потребу в коштах для фінансування виплати пенсій, ГУ ПФУ в місті Севастополі переконливо просить усіх суб`єктів підприємницької діяльності терміново погасити заборгованість і не допускати її надалі.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині травня на центральних вулицях Севастополя з`явилися декілька сіті-лайтів із переліком підприємств - найбільших боржників міського головного управління Пенсійного фонду України. Серед вказаних на сіті-лайтах найбільших боржників, зокрема, були «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ», «Севастопольський морський завод», підприємства «Ера» та «КБ Радіозв`язку».