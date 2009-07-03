Ющенко вважає цікавим будівництво моста з Криму до Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає цікавим проект будівництва моста через Керченську протоку й пропонує залучити до нього країни Європи та Середньої Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Думаю, що проект загалом цікавий, але надзвичайно серйозний, такий, що вимагає масштабного обговорення на всіх рівнях, зокрема (на рівні) національної влади», - сказав глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, в даний час тема будівництва моста між Кримом і Краснодарським краєм Росії - «як писана торба, яку перед виборами починають піднімати, а потім посилаються на те, що хтось десь знайшов місце, де блокується цей проект».

Президент зазначив, що слід говорити про великий статусний проект. «Ми повинні говорити, що цей проект статусний, це не проект Керченського району або міста Керч, або Ставропольського краю. Ми говоримо про пан’європейский проект, вартість проекту не 100 млн., не 500, і не 1 млрд., а більше», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, на першому етапі потрібні рішення урядів Криму й України, а також низка супутніх рішень, після чого потрібно шукати інвесторів. «Ми знайдемо взаємодію з усіма учасниками, які зацікавлені в цьому проекті, починаючи від Євросоюзу, України, Росії, Казахстану й багатьох інших країн, які стоять на цьому маршруті «шовкового шляху», - сказав глава держави.

За його словами, для залучення інвесторів, можливо, доведеться створити особливі умови. «Знайти партнера, який принесе туди сотні мільйонів доларів і який почекає десятки років, - це справа, яка очевидно вимагає спеціальної фіскальної політики й бюджетної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО. «А потім можна шукати партнерів, союзників і на Сході, і на Заході, і ще далі на Сході», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2007 року підкомісія з питань транспорту Комітету економічного співробітництва України та Росії вирішила створити робочу групу для вироблення механізму реалізації проекту будівництва моста через Керченську протоку.

За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Планується також транспортувати через протоку скраплений газ у залізничних і автомобільних цистернах.