Інформація про повний вогневий контроль росіянами логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється, українські війська знищують російських окупантів на підступах до міста. Про це у коментарі УНІАН повідомив майор Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України.

Він зауважив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. "Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - наголосив Ковальов.

Так, у Мирнограді українські підрозділи "впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста".

"Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності", - підкреслив речник.

Крім того, напередодні підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. "Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - сказав Ковальов.

Він також зауважив, що триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. В місті продовжуються пошуково-ударні дії та знищуються позиції російських загарбників у міській забудові.

Покровсько-Мирноградська агломерація - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що темпи російського наступу в Покровську та навколо нього тимчасово знизилися. Водночас ворог продовжує блокувати логістичне забезпечення українських військ в Мирнограді.

Джерело ISW в розвідці попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки росіянии контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання та підвезення боєприпасів. За словами джерела, ЗСУ більше не можуть здійснювати логістику в Мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп, ударів безпілотників та мін.

