Розробники зі США представили X-Bat — реактивний безпілотник нового покоління, який може злітати вертикально з вантажівки, летіти понад 1600 км, скидати боєприпаси зі свого відсіку та повертатися назад у пускову установку. Його перший випробувальний політ заплановано на 2026 рік, і, за словами творців, цей дрон може здійснити революцію у повітряних боях, пише The Times.
"У війні між Україною та Росією ми бачимо, як стратегічні бомбардувальники знищуються квадрокоптерами за кілька сотень доларів", — каже Армор Гарріс, старший віце-президент компанії Shield AI, яка створила X-Bat. "Майбутнє за дронами, які можуть діяти автономно, швидко і без ризику для пілотів".
Безпілотник, який конкурує з F-35
X-Bat зможе нести майже стільки ж ракет і бомб, як і винищувач F-35, але запускатиметься з будь-якої поверхні — навіть із вантажівки чи корабля.
Завдяки складним крилам і вертикальному зберіганню дрон займає утричі менше місця, ніж F-35, тому до 80 таких апаратів можна було б розмістити на британському авіаносці класу Queen Elizabeth.
Водночас X-Bat вдвічі перевищує дальність польоту F-35 і коштує близько 27 млн доларів — лише чверть ціни американського винищувача.
Штучний інтелект дрона
Безпілотник керується програмою штучного інтелекту, яка вже проходила випробування в повітряному бою проти пілотованих винищувачів.
X-Bat може діяти разом із літаками F-35 або повністю замінювати їх у високоризикових операціях.
Гарріс, який раніше працював у SpaceX з Ілоном Маском, зізнається: посадка X-Bat у вертикальну пускову установку нагадує знаменитий трюк із поверненням ракети Starship.
До того ж він допомагав Маску налагодити роботу Starlink в Україні під час перших місяців вторгнення Росії у 2022 році.
Нові виклики
Втім, не всі експерти вірять у бездоганність цього дрона. Джастін Бронк, аналітик британського центру RUSI, зазначає:
"Майже всі бойові літаки під час розробки стають важчими, ніж очікувалося. Я скептично ставлюся до заявленого радіусу дії X-Bat у 1000 морських миль із повним озброєнням — але хотів би помилитися".
Інше питання — що буде, коли обидві сторони матимуть подібні автономні системи.
Гарріс відповідає просто:
"Переможе у майбутній війні той, хто зможе найшвидше оновлювати своє програмне забезпечення".
Що відомо про X-Bat
Як повідомляв УНІАН, раніше Shield AI продемонструвала свою нову розробку - прототип реактивного дрона-винищувача X-bat, який, як і розвідувальний V-Bat, не потребує злітно-посадкової смуги.
На відміну від концепту, X-bat вже підготовлений до першого польоту — це реальний летальний апарат, а не лише ідея на папері.
X-bat великих розмірів: розмах крила 11,8 м, довжина 7,9 м. Оголошені характеристики включають дальність польоту понад 3 700 км, максимальну висоту до 15 км і можливість маневрувати з навантаженням понад 4 g. Крило складається для спрощення транспортування, що підкреслює ідею високої мобільності — X-bat можна швидко розгорнути "майже будь-де".