X-Bat, здатний злітати вертикально, скидати бомби і повертатися на базу без пілота, може змінити правила повітряної війни.

Розробники зі США представили X-Bat — реактивний безпілотник нового покоління, який може злітати вертикально з вантажівки, летіти понад 1600 км, скидати боєприпаси зі свого відсіку та повертатися назад у пускову установку. Його перший випробувальний політ заплановано на 2026 рік, і, за словами творців, цей дрон може здійснити революцію у повітряних боях, пише The Times.

"У війні між Україною та Росією ми бачимо, як стратегічні бомбардувальники знищуються квадрокоптерами за кілька сотень доларів", — каже Армор Гарріс, старший віце-президент компанії Shield AI, яка створила X-Bat. "Майбутнє за дронами, які можуть діяти автономно, швидко і без ризику для пілотів".

Безпілотник, який конкурує з F-35

X-Bat зможе нести майже стільки ж ракет і бомб, як і винищувач F-35, але запускатиметься з будь-якої поверхні — навіть із вантажівки чи корабля.

Відео дня

Завдяки складним крилам і вертикальному зберіганню дрон займає утричі менше місця, ніж F-35, тому до 80 таких апаратів можна було б розмістити на британському авіаносці класу Queen Elizabeth.

Водночас X-Bat вдвічі перевищує дальність польоту F-35 і коштує близько 27 млн доларів — лише чверть ціни американського винищувача.

Штучний інтелект дрона

Безпілотник керується програмою штучного інтелекту, яка вже проходила випробування в повітряному бою проти пілотованих винищувачів.

X-Bat може діяти разом із літаками F-35 або повністю замінювати їх у високоризикових операціях.

Гарріс, який раніше працював у SpaceX з Ілоном Маском, зізнається: посадка X-Bat у вертикальну пускову установку нагадує знаменитий трюк із поверненням ракети Starship.

До того ж він допомагав Маску налагодити роботу Starlink в Україні під час перших місяців вторгнення Росії у 2022 році.

Нові виклики

Втім, не всі експерти вірять у бездоганність цього дрона. Джастін Бронк, аналітик британського центру RUSI, зазначає:

"Майже всі бойові літаки під час розробки стають важчими, ніж очікувалося. Я скептично ставлюся до заявленого радіусу дії X-Bat у 1000 морських миль із повним озброєнням — але хотів би помилитися".

Інше питання — що буде, коли обидві сторони матимуть подібні автономні системи.

Гарріс відповідає просто:

"Переможе у майбутній війні той, хто зможе найшвидше оновлювати своє програмне забезпечення".

Що відомо про X-Bat

Як повідомляв УНІАН, раніше Shield AI продемонструвала свою нову розробку - прототип реактивного дрона-винищувача X-bat, який, як і розвідувальний V-Bat, не потребує злітно-посадкової смуги.

На відміну від концепту, X-bat вже підготовлений до першого польоту — це реальний летальний апарат, а не лише ідея на папері.

X-bat великих розмірів: розмах крила 11,8 м, довжина 7,9 м. Оголошені характеристики включають дальність польоту понад 3 700 км, максимальну висоту до 15 км і можливість маневрувати з навантаженням понад 4 g. Крило складається для спрощення транспортування, що підкреслює ідею високої мобільності — X-bat можна швидко розгорнути "майже будь-де".

Вас також можуть зацікавити новини: