Під ударом була вузлова станція Північно-Кавказької залізниці.

Ударні дрони атакували нафтобазу в районі залізничного вокзалу населеного пункту Лиховська Ростовської області, повідомляє тг-канал Exilenova+.

Як пише "Мілітарний", удар припав на ділянку, де розташована залізнична станція "Лиха" — вузлова станція Північно-Кавказької залізниці.

"Це вузлова станція, що розташована на магістралі Москва - Ростов-на-Дону з відгалуженням на Волгоград. Тут міститься велика кількість колій і значні маневрові потужності, що дозволяє активно використовувати цю ділянку для військової логістики", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Водночас поруч зі станцією розташований резервуарний парк "Лиховская нефтебаза", який належить компанії "РН-Ростовнефтепродукт", із загальним об’ємом сховищ 26 400 м³.

Ймовірно, саме вона і стала ціллю удару під час атаки дронів.

Удари по Росії

Також сьогодні стало відомо про атаку морських дронів на порт Туапсе, тг-канали пишуть про влучання в один з кораблів.

У ніч на 9 листопада у Воронежі було оголошено ракетну небезпеку, під ударом була місцева ТЕЦ, у кількох районах зникала електрика.

У ніч на 4 листопада дрони атакували кілька російських регіонів. Серед атакованих об'єктів був нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.

Також вибухи прогриміли в місті Кстово Нижегородської області РФ, унаслідок чого загорілася промзона в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і нафтохімічного заводу.

