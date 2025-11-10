З лялечки з’являється метелик - один із найкрасивіших представників родини бражникових.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували неймовірно красиву гусінь - бражника підмаренникового, який має ріг.

У заповіднику підкреслили, що гусінь цього виду - справжня окраса лісових галявин. Вона велика, м’ясиста, завдовжки до 8 см. Забарвлення може бути різним: від яскраво-зеленого до темно-бурого або майже чорного. Уздовж тіла помітні світлі плями, а на кінці - характерний ріг, який виглядає загрозливо, але є цілком безпечним.

Живиться гусінь переважно на вересі, підмареннику, іван-чаї та інших трав’янистих рослинах. Наприкінці літа гусениця спускається на землю й заляльковується у ґрунті, де зимує до наступного року.

Відео дня

"Навесні з лялечки з’являється дорослий метелик - один із найкрасивіших представників родини бражникових. Його легко впізнати за яскравими, контрастними візерунками на крилах: передні - оливково-бурі з білими смугами, а задні - рожево-червоні з чорними й білими полями", - описали науковці.

Інші новини екології

Нагадаємо, науковці розповіли, що в Україні зараз цвіте дуже красива рослина - гринделія розчепірена, яка входить до так званого "Чорного списку" видів з високою інвазійною спроможністю.

За даними дослідників Нижньодністровського національного природного парку, що знаходиться в Одеській області, це рослина з яскраво-жовтими суцвіттями, представник родини Айстрових.

Батьківщина виду - Північна Америка, його насіння колись потрапило в Україну із фуражем для коней, що постачався під час Другої світової війни із США.

Гринделія активно вкорінюється у природних і напівприродних місцезростаннях, витісняючи місцеві види. Тому вважається в Україні небезпечною для природних рослинних угруповань.

Вас також можуть зацікавити новини: