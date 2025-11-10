Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 999 проби.

Національний банк України представив нову срібну пам’ятну монету "Архангел Михаїл". Як повідомила прес-служба регулятора, цей випуск продовжує серію "Духовні скарби України" та присвячений одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу – архангелу (архістратигу) Михаїлу.

Основою дизайну нової монети став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем.

На аверсі зображено царські врата Жовківського іконостасу з молитвою до архангела Михаїла – одним з найпоширеніших християнських звернень до небесного воєначальника. Над вратами – стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис: ХТО ЯК БОГ – традиційне звернення до архістратига.

На реверсі ‒ образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Тло реверсу прикрашене рослинним орнаментом у стилі бароко.

Номінал монети – 10 гривень, вона виготовлена зі срібла 999 проби.

"Початок продажу: з 11 листопада 2025 року. Придбати монету можна буде на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів", - повідомили у Нацбанку.

У листопаді Національний банк ввів у обіг нову памʼятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Номінал цієї монети дорівнює 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук.

Раніше фінансовий аналітик Олексій Козирєв розповів, які пам'ятні монети, випущені Нацбанком, стали хітами одразу після старту продажів, і ціна на них у колекціонерів злетіла в рази.

