Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, євро – 48,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 листопада, подешевшав на 7 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,09 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,97 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,89 грн/євро, а курс продажу – 48,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,98 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара в Україні з 10 по 16 листопада перебуватиме в межах 41,8-42,2 гривні на міжбанку і 41,8-42 гривні на готівковому ринку. Щодо європейської валюти, банкір вважає, що курс євро в Україні в цей період перебуватиме в межах 48-49,5 гривні на міжбанку і 48,5-49,5 гривні на готівковому ринку.

