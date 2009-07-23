У Криму один автобус горів, інший потрапив в аварію

Дві людини доставлено до лікарні після зіткнення автобуса й автомобіля в Криму.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Інформація про аварію на перетині автодоріг Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч і Кіровське-Первомайське надійшла рятувальникам сьогодні о 00.25.

За даними МНС, автомобіль Honda Accord під управлінням громадянина Росії, який їхав в бік Джанкоя, під час здійснення маневру не пропустив автобус Setra і допустив зіткнення.

Автобус, який належить приватному підприємству, прямував за маршрутом «Кіровське-Феодосія-Одеса». У ньому перебували 34 пасажири.

Через зіткнення «Хонди» й автобуса було завдано незначного пошкодження автомобілю Volkswagen Passat з чотирма пасажирами, жителями Росії. Цей автомобіль їхав з курортного селища Коктебель в бік Джанкоя.

У результаті ДТП постраждав водій автобуса (1969 року народження) і його пасажирка (1976 року народження, жителька Кіровського району Криму). Їх доставлено до лікарні.

За даними МНС, решту пасажирів автобуса впродовж години було доставлено в Кіровське попутним транспортом.

«Водій і пасажир Honda Accord від госпіталізації відмовилися. Водій і пасажири Volkswagen Passat ушкоджень не зазнали», - відзначили рятувальники.

Крім того, МНС повідомляє про ще одну пригоду за участю автобуса. Напередодні на автодорозі Євпаторія-Чорноморське відбулося загоряння в автобусі ЧАЗ А074, який виходив з міста Саки до села Наташино. У салоні перебували 25 пасажирів і водій. Усіх їх евакуйовано. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.