На мітингу в Криму вимагали створення союзу України та Росії

Ходу і мітинг за союз України з Росією і Білоруссю провели сьогодні в Сімферополі в День незалежності української держави активісти Російської громади Криму, партії «Руський блок» і козаки.

«Ми (Україна, Росія, Білорусь) жили століттями разом, і я впевнений, що пройдуть складні часи в нашому житті і ми знову будемо разом», – заявив перший віце-спікер Криму, лідер Російської громади Сергій ЦЕКОВ.

За оцінками співробітників міліції, які стежили за громадським порядком, в акції взяли участь 700-1000 осіб, за підрахунками організаторів – 1,5-2 тисячі.

Хода почалася з покладання квітів до пам`ятника Богдану Хмельницькому. Потім активісти з прапорами Росії, Криму, своїх організацій і транспарантами «Навіки з Росією!» та «Геть бандерівську «самостiйнiсть» під бій барабанів пройшли головним проспектом Сімферополя, періодично скандуючи: «Росія! Росія!» і «Крим – російська земля!».

Біля будинку Представництва Президента в Криму вони організували мітинг, де заявили, що не вважають 24 серпня святом.

Учасники акції мали намір віднести в представництво державний прапор України з траурними стрічками, однак співробітники міліції, які вишикувались біля огорожі будівлі, перешкодили цьому. Активісти залишили прапор біля силовикiв.

Новий керівник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ, який приїхав подивитися на акцію, заявив, що в Росії подібні заходи були б неможливі. «Уявіть собі, що на День Росії Червоною площею українська громада, яка налічує не менше, ніж росіян в Україні, ходитиме з державними прапорами (України) або з прапорами УПА і кричатиме: «Геть Путіна! Геть Медведєва! Геть російську владу!». Таке може бути? Ні», – сказав журналістам МОСКАЛЬ, який декілька років тому очолював представництво глави держави в Криму. Він додав, що людина, незалежно від національності, повинна поважати свята тієї країни, в якій живе.

Тим часом, близько 150 представників Народного Руху України, Меджлісу кримських татар, Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та інших сил провели біля пам`ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі святковий мітинг з нагоди Дня незалежності держави.