Центр Сімферополя окупують футболісти та легкоатлети

Спортивне свято відбудеться в центрі Сімферополя 12 вересня - у другу суботу першого осіннього місяця в Україні відзначають День фізичної культури і спорту.

На головній площі міста організують майстер-класи з баскетболу і футболу, а центральними сімферопольськими вулицями бігатимуть учасники легкоатлетичної естафети.

Крім того, відбудуться святкові збори фізкультурного активу міста. У заході візьмуть участь керівники Криму і Сімферополя, голови фізкультурно-спортивних організацій, ветерани спорту, вихованці спортклубів.

Республіканський комітет з фізкультури і спорту запрошує городян взяти участь у святі, інформує прес-служба кримського уряду.