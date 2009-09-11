Центр Сімферополя окупують футболісти та легкоатлети
00:46, 11 вересня 2009Крым
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Спортивне свято відбудеться в центрі Сімферополя 12 вересня - у другу суботу першого осіннього місяця в Україні відзначають День фізичної культури і спорту.
На головній площі міста організують майстер-класи з баскетболу і футболу, а центральними сімферопольськими вулицями бігатимуть учасники легкоатлетичної естафети.
Крім того, відбудуться святкові збори фізкультурного активу міста. У заході візьмуть участь керівники Криму і Сімферополя, голови фізкультурно-спортивних організацій, ветерани спорту, вихованці спортклубів.
Республіканський комітет з фізкультури і спорту запрошує городян взяти участь у святі, інформує прес-служба кримського уряду.
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