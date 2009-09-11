30% виборців не мають наміру брати участі у виборах Президента України

Майже третина виборців принципово не мають наміру брати участі у виборах Президента України і кількість таких неухильно зростає.

Про це з посиланням на останні дані закритої соціології штабів двох основних претендентів на президентський пост – Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА – пише сьогодні газета «Левый берег» у статті під заголовком «Балога і Медведчук – технічні кандидати Тимошенко, Ющенко – Януковича».

Як пише газета, «остання закрита соціологія двох головних штабів свідчить: кількість тих, хто принципово не має наміру скористатися правом голосу, а також – тих, хто збирається проголосувати проти всіх, неухильно зростає. За песимістичними підрахунками, свідомо «втрачених» виборців – 32%. За оптимістичними – 24%, що, загалом, теж немало. Переконати сподіваються максимум 6% «розчарованих».

Як з`ясувалося, найбільш пасивний виборець – у «регіоналів», пише «ЛБ». Явку прихильників «біло-блакитних» прогнозують, як мінімум, на 16% менше, ніж в останню кампанію. І це лише в першому турі. Таким чином, «конкурентна перевага» В.ЯНУКОВИЧА перед Ю.ТИМОШЕНКО – математична перевага «біло-блакитного» електорату над демократичним, нівелюється.

Як пише газета, пасивність електорату плюс низька явка, спрогнозована внутрішньоштабною соціологією, поколивали упевненість «регіоналів» у 33–34% В.ЯНУКОВИЧА в першому турі, що була у них ще місяць тому. Тепер вони називають іншу цифру – 28%. Та й те дуже акуратно – у формі припущення.

«Недивно: ця сама соціологія простору для оптимізму не залишає». Газета наводить показники за ключовими регіонами: «у місті Львові Віктор ЮЩЕНКО забирає 16%, Ю.ТИМОШЕНКО – 15%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 13%, Олег ТЯГНИБОК – 10%, В.ЯНУКОВИЧ – 7%, Володимир ЛИТВИН з Анатолієм ГРИЦЕНКОМ – по 5%, Сергій ТІГІПКО – 4%. Якщо до міста додати ще й область, в сумі вийде: В.ЮЩЕНКО – 13%, Ю.ТИМОШЕНКО – 20%, В.ЯНУКОВИЧ – 5,5%, О.ТЯГНИБОК – 11%, А.ЯЦЕНЮК – 9%, С.ТІГІПКО – 3%, у В.ЛИТВИНА з А.ГРИЦЕНКОМ – ті самі 5%.

У Києві «ситуація парадоксальна»: Ю.ТИМОШЕНКО – 22%, А.ЯЦЕНЮК – 12%, В.ЯНУКОВИЧ – 11%, А.ГРИЦЕНКО – 7%, В.ЛИТВИН – 6,5%, С.ТІГІПКО з В.ЮЩЕНКОМ – по 2%.

У Полтаві не менш характерно: Ю.ТИМОШЕНКО – 27%, А.ЯЦЕНЮК – 11%, В.ЯНУКОВИЧ – 10%, В.ЛИТВИН – 7%, В.ЮЩЕНКО – 4%, С.ТІГІПКО – 3%, А.ГРИЦЕНКО – 2%.

«При переведенні в абсолютні показники виходить наступне: якщо, припустимо, «регіонали» планували в Луганську взяти 800–900 тис., то візьмуть у кращому разі 500. У Донецьку – не більше 60% голосів, у Криму – не більше 30% (виною не лише розкол у середовищі місцевих «біло-блакитних» і конкуренція з боку комуністів і Наталії ВІТРЕНКО, але й підвищена останнім часом активність проросійських організацій)», - пише видання.

Звичайно, дуже багато що залежить від якості роботи команд кандидатів на місцях – в різних регіонах вона, природно, відрізняється. До того ж, цитоване опитування «оглядало» шанси не всіх гравців – так, позиції комуністів-соціалістів, що обіцяють представити єдиного кандидата, взагалі не враховувалися.

Разом з тим, газета звертає увагу на те, що переважно сільський електорат Центральної України, раніше «закріплений» за комуністами і соціалістами, потім ненадовго «перейшов» до В.ЛИТВИНА, тепер почав приблизно пропорційно розподілятися між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ. А.ЯЦЕНЮК «урожай» в центрі країни збирає тільки в містах, у селах його взагалі не сприймають. Тоді як Ю.ТИМОШЕНКО, що вже запропонувала селу чітку комплексну програму, має всі шанси перетягнути цю частину «електоральної ковдри» на себе, зазначає «ЛБ».