Спікер Криму подасть до суду на шефа міліції за звинувачення в зв`язках з криміналом
«Все, що він говорить, - маячня, собача нісенітниця, яка не має відношення до мене», - підкреслив керівник парламенту...
|Анатолій Гриценко
«Я підготував ряд позовних заяв, найближчим часом передам їх до суду, і хай пан МОСКАЛЬ в суді підтвердить те, що він говорить публічно», - сказав кримський спікер сьогодні журналістам у Сімферополі.
«Все, що він говорить, - це маячня, це собача нісенітниця... Все, що він говорить, не має відношення до мене абсолютно ніякого», - підкреслив керівник парламенту автономії.
ГРИЦЕНКА особливо обурили звинувачення МОСКАЛЯ в тому, що він покриває протиправну діяльність деяких депутатів кримського парламенту, які, як вважає начальник міліції, є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами.
«Я хочу поставити МОСКАЛЕВІ питання в суді, кому я сприяю в протиправній діяльності в парламенті Криму», - сказав спікер автономії.
Журналісти зауважили, що МОСКАЛЬ згадував прізвище кримського депутата Олександра МЕЛЬНИКА. «У нас що, є рішення суду, що він (МЕЛЬНИК) засуджений, що він злочинець?», - запитав спікер.
При цьому ГРИЦЕНКО наголосив, що повинна діяти «презумпція невинності кожної людини».
«Не треба говорити з високої сосни про те, що хтось є кримінальним елементом, для цього потрібно МОСКАЛЮ піти до суду і довести причетність того або іншого», - сказав глава парламенту Криму.
ГРИЦЕНКО додав, що перш ніж звинувачувати когось у порушенні законів, МОСКАЛЮ треба «самому привести свій стан у сувору відповідність із законодавством України».
«Прикриваючись депутатським мандатом, глаголити на весь світ те, чого немає, для цього розуму багато не треба», - сказав спікер.
МОСКАЛЬ направив звернення на адресу керівництва України, в якому заявив, що ГРИЦЕНКО «не тільки не вживає жодних заходів з очищення кримського парламенту від криміналітету», але й підтримує «тісні дружні відносини» з рядом депутатів, які є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами.