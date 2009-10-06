Укрзалізниця хоче зайняти $450 млн. на електрифікацію дороги до Криму

«Укрзалізниця» розраховує до кінця року завершити переговори зі Світовим банком щодо кредиту в 450 млн. дол. на електрифікацію ділянки Долинська-Миколаїв-Херсон-Джанкой.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

За його словами, «Укрзалізниця» покладає надії на електрифікацію і реконструкцію ділянки, оскільки проект відкриває нові можливості і транзитний потенціал Криму.

«Якщо Світовий банк не відступить від переговорів з нами, і ми одержимо шанс кредиту – а це 450 млн. дол., – то, я думаю, що впродовж трьох років ми завершимо цей проект», – зазначив КОСТЮК.

У 2009 році планується розпочати підготовку і проектні роботи з майбутньої електрифікації ряду ділянок «Укрзалізниці», що передбачено програмою електрифікації до 2020 року. Зокрема, ділянки Долинська-Миколаїв-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершення робіт заплановане в 2011 р.), за рахунок чого буде створений другий паралельний електрифікований хід на Крим і до чорноморських портів.