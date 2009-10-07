Російська громада Криму закликала своїх людей виходити з Партії регіонів

Громадська організація «Російська громада Криму» закликала своїх активістів припинити членство в Партії регіонів.

«Російська громада закликає своїх активістів, які перебувають в Партії регіонів, в індивідуальному порядку припинити членство в партії», - говориться в заяві прес-служби організації.

Громада уточнює, що йдеться про кримську організацію Партії регіонів, яку вона вважає підконтрольною «регіоналу», керівнику парламенту автономії Анатолію ГРИЦЕНКУ.

У Російській громаді вважають, що кримський спікер намагається дискредитувати громадську організацію.

Крім того, громада вкотре попереджає лідера «регіоналів» Віктора ЯНУКОВИЧА: діяльність ГРИЦЕНКА на посту голови Верховної Ради автономії «несе загрозу обвалу його особистого рейтингу в Криму в майбутній президентській кампанії».

У повідомленні не уточнюється, скільки активістів Російської громади мають партквитки ПР.

6 жовтня ГРИЦЕНКО заявив про початок розвалу Російської громади. Лідер організації Сергій ЦЕКОВ це спростував.

На вибори в Криму в 2006 році Партія регіонів йшла разом з «Російським блоком» і Російською громадою.

Останнім часом відносини вчорашніх союзників погіршали. Представники «Російського блоку» і Російської громади в парламенті автономії разом із депутатами з фракції партії «Союз» добиваються відставки ГРИЦЕНКА.