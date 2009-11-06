РНБО просять поцікавитися незаконним будівництвом у Криму

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва в Сімферополі житлових, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів рекомендує винести розгляд цієї проблеми на засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це голова ТСК Василь КИСЕЛЬОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Одним із пунктів рішення, яке ми пропонуємо прийняти Верховній Раді, буде звернення до Президента України, щоб РНБО розглянула ситуацію в Криму і конкретно в Сімферополі», - сказав голова ТСК.

Він зазначив, що за результатами розслідування 5 листопада комісія затвердила звіт, який було поширено серед депутатів Ради.

За словами нардепа, в ході розслідування комісія виявила 11 об`єктів незаконного будівництва в Сімферополі, зокрема, три торгово-офісні центри, стадіон «Локомотив», супермаркет «Фуршет», ресторан «Прага», ринок «Лабіринт», багатоквартирний будинок, дві автозаправні станції.

«У центрі Сімферополя на центральній вулиці Карла Маркса без дозволу абсолютно незаконно захоплюються земельні ділянки і будуються без дозволу архітектурної інспекції 5-6-7-поверхові архітектурні споруди. У парку імені Гагаріна на вулиці Толстого захопили близько гектара землі і будують розважальний центр, півтора поверхи споруди вже звели», - додав КИСЕЛЬОВ.

Як зазначив секретар тимчасової слідчої комісії ВР Валерій БАРАНОВ, головна причина самовільного захоплення земель і незаконного будівництва полягає у відсутності в Сімферополі генерального плану забудови міста, а також у неефективній системі управління.

«Сьогодні в Криму має місце дуже серйозне зрощення влади, якою керують кримінальні авторитети в Криму і конкретно в Сімферополі, з силовиками, зокрема, бездіяльність органів внутрішніх справ, які щось намагаються робити, але стикаються з протестами прокуратури, яка повертає всі підготовлені справи для порушення кримінальних справ назад... Все це прикривається судами», - додав КИСЕЛЬОВ.

Він уточнив, що суди узаконюють злочини, своїми постановами примушуючи БТІ ставити на облік самовільно побудовані й не прийняті в експлуатацію об`єкти.

На думку голови ТСК, якщо неможливо знести незаконно побудовані об`єкти, необхідно через суди зобов`язати замовників будівництва виплатити державі 50% їх вартості.

КИСЕЛЬОВ розраховує, що розгляд звіту комісії в парламенті відбудеться наступного тижня.

Тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва в Сімферополі житлових, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів була створена рішенням ВР 9 жовтня.