Мельник судитиметься з Москалем

Депутат кримського парламенту Олександр МЕЛЬНИК (фракція блоку «За Януковича!») не виключає вірогідності подачі позову до суду до начальника міліції автономії - заступника міністра внутрішніх справ України Геннадія МОСКАЛЯ через висловлювання на його адресу.

«До суду я подам тільки для того, щоб відбулося суспільне очищення», - сказав парламентарій журналістам у Сімферополі.

«Мої юристи цим (питанням) займаються», - зазначив МЕЛЬНИК.

При цьому депутат сумнівається в перспективах позову. «Я не вірю, що наша судова система готова дуже швидко розглянути це. МОСКАЛЬ не буде приходити (до суду), його (засідання) будуть відкладати, відкладати, відкладати. Я не думаю, що МОСКАЛЬ буде стільки часу на небосхилі (на посаді у Криму), скільки йтимуть ці судові позови», - сказав МЕЛЬНИК.

Депутат припускає: МОСКАЛЬ пропрацює в міліції автономії до виборів. «МОСКАЛЮ залишилося небагато», - заявив МЕЛЬНИК, додавши, що потім буде складно ловити його «по всьому світу з цим цивільним судом».

Парламентарій вважає, що МОСКАЛЯ направили на роботу до Криму «відпрацьовувати замовлення». «Він прийшов сюди не просто так, у Чорному морі купатися. Він пообіцяв ТИМОШЕНКО, що розвалить Партію регіонів, що половина Партії регіонів під впливом кримінального переслідування тікатиме за кордон, деякі - сядуть до в`язниці, четверті просто заб`ються в нору, й це буде індикатор роботи МОСКАЛЯ. В нього зараз це не виходить, він починає переходити на особистості», - сказав парламентарій.

На думку МЕЛЬНИКА, МОСКАЛЬ найбільше боїться переслідування, «яке він усе своє життя застосовував до неугодних людей». «Коли людина лягає на операцію, їй роблять наркоз, вона не знає, хто її різатиме, що і як - вона повністю довіряє лікарям, а хірург переживає, оскільки знає про якісь можливі небезпеки. Так само МОСКАЛЬ - людина, яка оголошувала людей ізгоями, садила до в`язниці, ганяла, найбільше боїться опинитися на цьому місці», - заявив депутат.

МОСКАЛЬ неодноразово називав МЕЛЬНИКА кримінальним авторитетом.

Прес-служба міліції автономії періодично розсилає інформацію про запити МОСКАЛЯ до різних відомств, зокрема до генпрокуратури, стосовно МЕЛЬНИКА.