Найбажанішим подарунком на Новий рік для українців є гроші

Незважаючи на кризу і політичну нестабільність, українці не мають наміру урізати витрати на святкування Нового року. Якщо минулого року велика частина наших співвітчизників економила на презентах для друзів і близьких, то цього року, навпаки, мають намір збільшити святковий бюджет. За даними компанії Deloitte, більше витратить на подарунки 41% громадян. Причому збільшувати новорічний бюджет буде головним чином молодь.

Всього на свята середньостатистичний українець цього року витратить 2,5 тис. грн. (минулого року готовий був викласти 2,2 тис. грн.). Власне на подарунки виділять 1,22 тис. грн., на 980 грн. українці накриють святковий стіл. Що залишилися 300 грн. витратять на розваги.

Український святковий бюджет найменший у порівнянні з іншими європейськими країнами — близько 200 євро. Для порівняння: у Росії готові витратити на новорічні свята 325 євро. На найбільші витрати готові піти жителі Ірландії і Люксембурга: різдвяний бюджет в цих країнах перевалює за 1 тис. євро.

Ще одна особливість нинішнього передноворічного сезону: українці купуватимуть дешевші подарунки. Якщо минулого року середній українець хотів купити 10 презентів, то цього року практично за ту ж суму він хоче придбати 12 подарунків.

Найпопулярнішими подарунками в Україні, як і минулого року, стануть косметика і парфюмерія. Такий подарунок у планах у більш ніж половини українців. На другому місці — прикраси для інтер`єру. Гроші в списку «планую подарувати» зайняли 5-е місце. Цікаво, що дарувати гроші будуть в основному чоловіки. У них такий подарунок стоїть на 2-му місці.

«У виборі подарунка жінки практичніші. Вони намагаються купити подарунок, який відповідає смаку тієї людини, якій він призначений. Чоловіки у виборі подарунка більш імпульсні, купують його у розмаїтті всього в останню мить», — розповідає Світлана Боцян, маркетолог мережі косметики і парфюмерії «Шик и блеск».

Найбажанішим подарунком у нас цього року стануть гроші. Їх хоче одержати половина всіх опитаних. Окрім українців, знайти гроші під новорічною ялинкою хочуть росіяни і французи. У жителів решти європейських країн найбажаніший подарунок — книга.

Дело