Спікер сказав, коли вибори в Криму

Парламент Криму не має наміру продовжувати собі повноваження до 2011 року, вибори пройдуть у травні 2010 році - разом із виборами до місцевих рад України, заявив спікер автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Формально сьогодні, маючи рішення (Конституційного Суду), можна вибори (кримської ради) призначити на 2011 рік, з урахуванням закону про вибори, за яким обиралися депутати Верховної Ради Криму… Ми не збираємося продовжувати собі повноваження до 2011 року», - сказав ГРИЦЕНКО на прес-конференції в Сімферополі.

«Ми проводитимемо вибори до Верховної Ради Криму разом із виборами до місцевих рад - 30 травня 2010 року», - підкреслив він.

«Рішення Конституційного Суду підтвердило виняткове право Верховної Ради Криму призначати і визначати дату проведення виборів до Верховної Ради Криму», - нагадав спікер.

У вересні 2008 року парламент Криму ухвалив постанову про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років.

У березні 2009 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає внесення змін до кримської Конституції в частині продовження терміну повноважень депутатів ВР автономії, при цьому визначається: зміни набувають чинності після обрання нового складу парламенту республіки, тобто дія документа не поширюється на нинішнє скликання.

У червні кримські депутати звернулися до КС з проханням визнати неконституційним рішення ВР про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.

22 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним визначення року проведення виборів до ВР АРК у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції автономії. На думку КС, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію кримського парламенту.