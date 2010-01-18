Штаб Тимошенко не оскаржуватиме результати першого туру

БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування у першому турі виборів Президента України, заявляє керівник центрального виборчого штабу кандидата Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

«Наш центральний штаб, наш кандидат прийняли рішення не звертатися до суду для оскарження результатів виборів у першому турі», - сказав ТУРЧИНОВ на брифінгу.

На його думку, оскарження результатів першого туру може ускладнити підготовку і проведення другого туру.

«Такі дії тільки ускладнять процес, можуть затягнути проведення другого туру і взагалі бути використані для того, щоб зірвати виборчий процес», - заявив він.

ТУРЧИНОВ впевнений, що у другому турі ТИМОШЕНКО отримає перемогу.