Опрацьовані 99,42% протоколів: Янукович отримав 35,40%, Тимошенко – 24,99%

Не підтримали жодного з кандидатів 2,2%...

Центральна виборча комісія опрацювала 99,42% протоколів дільничних комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,40% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 24,99%. Сергій ТІГІПКО отримав 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,95%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,46%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

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