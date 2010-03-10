Літак не зміг вилетіти з Сімферополя до Києва. Після 8 березня екіпаж був в стєльку?

Літак авіакомпанії «Донбасаеро» не зміг вилетіти 9 березня з Сімферополя до Києва, оскільки члени екіпажу були в нетверезому стані, заявив депутат Верховної ради України з фракції Компартії Леонід ГРАЧ у середу на засіданні парламенту, передає УНІАН.

«Не вилетів з однієї причини, що всі до єдиного члени екіпажу, як в народі говорять, були в стєльку п`яні», - сказав він.

ГРАЧ наголосив, що цей випадок не тільки засвідчив, що 86 пасажирів матеріально постраждали, оскільки частина з них повинна була летіти транзитом до інших країн, а й розкрив той факт, що система медичного контролю не діє.

«Можна стверджувати, що вся система уражена, і, по суті, ми не знаємо, в якому стані перебуває пілот чи стюардеса, коли ми сідаємо в літак», - сказав він.

Як повідомила прес-служба ГРАЧА, він і депутат Борис ДЕЙЧ, а також заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА, які були серед пасажирів рейсу, звернулися в кримську транспортну прокуратуру з проханням провести розслідування і дати правову оцінку порушенню, що поставило під загрозу життя пасажирів.

ГРАЧ, ДЕЙЧ і КОРНЯКОВА висловили спільну пропозицію провести силами генпрокуратури і відповідних урядових відомств перевірку стану всього пасажирського авіапарку України, а також міри підготовки льотного складу і служби медичного контролю, що дає дозвіл на допуск до польоту, у всіх аеропортах країни, інформує прес-служба депутата.

У бортінженера та бортпровідника літака, який мав летіти з Сімферополя до Києва 9 березня, медичне обстеження підтвердило наявність алкоголю, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

«В аеропорту «Сімферополь» перед початком рейсу UDN-398 було проведено тест-контроль екіпажу на вживання алкогольних напоїв, який показав наявність алкоголю у бортінженера та бортпровідника. Їх було направлено на обстеження у наркологічний диспансер. Обстеження підтвердило наявність алкоголю: у бортінженера 0,75 проміллє, у бортпровідника 0,57 проміллє (норма до 0,2 проміллє)»,- йдеться у прес-релізі.

Мінтранс уточнює, що рейс виконувався авіакомпанією «Дніпроавіа» на повітряному судні Як-42 авіакомпанії «Донбасаеро» «в рамках альянсу між авіаперевізниками «Аеросвіт», «Донбасаеро» та «Дніпроавіа».

«Екіпаж від виконання рейсу відсторонено. Кількість членів екіпажу - шість чоловік», - йдеться у повідомленні мінтрансу.

Розслідування інциденту проводить комісія Державіаадміністрації.