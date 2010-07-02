Бюст есперанто-піонера встановлять на Тарханкуті

20:00, 02 липня 2010
Крым
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Стане третім на підводній алеї

Общий вид мыса ТарханкутБюст шведського есперанто-піонера, мандрівника Вальдемара Ланле встановлять 8 липня в есперанто-алеї підводного музею в західному Криму. 

Автор бюста - кримський скульптор Ігор Лисенко. 

На Тарханкуті в першій декаді липня відбудеться друга міжнародна зустріч есперантистів, повідомляють організатори акції. 

Під час першої зустрічі два роки тому на глибині 12-ти метрів під водою встановлено бюсти творця основ міжнародної мови есперанто, польського лікаря Людвіга Заменгофа і сліпого есперанто-мандрівника, поліглота Василя Ярошенка. Бюсти виготовив ялтинський скульптор Сергій Фьодоров.

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