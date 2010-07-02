Бюст есперанто-піонера встановлять на Тарханкуті
20:00, 02 липня 2010Крым
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Стане третім на підводній алеї
Бюст шведського есперанто-піонера, мандрівника Вальдемара Ланле встановлять 8 липня в есперанто-алеї підводного музею в західному Криму.
Автор бюста - кримський скульптор Ігор Лисенко.
На Тарханкуті в першій декаді липня відбудеться друга міжнародна зустріч есперантистів, повідомляють організатори акції.
Під час першої зустрічі два роки тому на глибині 12-ти метрів під водою встановлено бюсти творця основ міжнародної мови есперанто, польського лікаря Людвіга Заменгофа і сліпого есперанто-мандрівника, поліглота Василя Ярошенка. Бюсти виготовив ялтинський скульптор Сергій Фьодоров.
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