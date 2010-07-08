Vanco роздумує про мирову угоду

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) розпочала переговори з урядом України з метою підписання мирової угоди, сказано в повідомленні її прес-служби.

Компанія і держава Україна припинили на три місяці арбітражний процес у Стокгольмському суді й розпочали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно Угоди про розподіл продукції (СРП).

«Наша позиція полягає в тому, щоб частиною можливої мирової угоди стали гарантії, які б впродовж усього періоду реалізації проекту з розробки Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря убезпечили нашу компанію від того втручання й блокування діяльності, з якими нам довелося зіткнутися за часів роботи попереднього Кабінету міністрів. Ми вважаємо, що зараз є всі шанси вирішити спірні питання й підписати мирову угоду», - зазначив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Він висловив упевненість, що компанії вдасться швидко підписати мирову угоду.

«Мирне врегулювання ситуації стане потужним позитивним сигналом для міжнародних нафтовидобувних компаній, іноземних інвесторів про те, що Україна дійсно відкрита для бізнесу», - вважає БАУН.

Vanсo International Ltd. у 2006 році виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007-го УРП з Кабміном України.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Мінприроди в квітні 2008 року анулювало ліцензію Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Vanco Prуckerchenska в липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

Уряд Юлія ТИМОШЕНКО в травні 2008 року ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з Vanco про розподіл продукції.

Новий Кабмін, який очолює Микола АЗАРОВ, готує пропозиції щодо мирової угоди.