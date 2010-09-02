Прокуратура заявляє про порушення при організації відпочинку дітей

Прокуратура Криму звертає увагу Ради міністрів автономії на виявлені нею нинішнього літа порушення при організації відпочинку дітей в оздоровчих установах регіону, повідомила прес-служба відомства.

«Встановлені факти функціонування оздоровчих дитячих установ без отримання дозвільних документів і актів прийому», - йдеться в прес-релізі.

Так, у Євпаторії не приведена в порядок територія табору, на якій знаходилися бетонні плити, що обвалилися, і стали причиною серйозного травмування дитини. Територіальна прокуратура порушила кримінальну справу.

Наглядовий орган заявляє також про недоліки при організації харчування дітей: відсутність супровідних документів на продукти і порушення технології приготування їжі.

Крім того, прокуратура відзначає «простій» ряду дитячих таборів - вони не працюють і стають об`єктами незаконних посягань.

«Пред`явлено позов про скасування рішень чиновників, які віддали в оренду 8,3 га земель табору в Сімферопольському районі, внесені протести про скасування рішень про відчуження 4,4 га території табору у Феодосії», - зазначила прес-служба відомства.