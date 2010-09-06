Рекламістів Криму змушують розміщувати білборди Партії регіонів?

Асоціація зовнішньої реклами заявляє про вимоги місцевої влади Криму безкоштовно розміщувати рекламу Партії регіонів на білбордах.

За останні 2 тижні до асоціації надійшла маса скарг від операторів зовнішньої реклами в Криму.

"Суть скарг зводиться до того, що місцеві виконкоми в наказовому порядку вимагають безкоштовно (тобто за 1 гривню за документами) розміщувати рекламу Партії регіонів", - мовиться в повідомленні асоціації.

Оператори стверджують, що подібна практика була і раніше, однак перед місцевими виборами чиновники посилили тиск, бажаючи догодити вищій владі.

Асоціація зовнішньої реклами має намір звернутися до державного комітету з регуляторної політики і підприємництва та органів прокуратури з проханням перевірити зазначені факти, а також просить адміністрацію президента і Кабінет міністрів захистити малий та середній рекламний бізнес від подібних дій, повідомляє "Корреспондент".