Міліція затримала в Криму вантажівку з нелегальним спиртом
19:08, 20 вересня 2010Крым
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Замовника і відправника встановлюють
Співробітники кримської міліції затримали на території Сакського винзаводу вантажний автомобіль, який перевозив рідину з характерним запахом спирту, - в потайному відсіку напівпричепа знаходилися 12 пластикових місткостей загальним об`ємом 12 тисяч літрів, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
За словами водія автомобіля, вантаж перевозився з Київської області в одне з сіл Сакського району Криму. Супроводжувальних документів у нього не було.
Співробітники міліції встановлюють замовника і відправника вантажу.
Зразки рідини відправлено на експертизу, за наслідками якої розглядатиметься питання порушення кримінальної справи.
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