Міліція затримала в Криму вантажівку з нелегальним спиртом

Співробітники кримської міліції затримали на території Сакського винзаводу вантажний автомобіль, який перевозив рідину з характерним запахом спирту, - в потайному відсіку напівпричепа знаходилися 12 пластикових місткостей загальним об`ємом 12 тисяч літрів, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

За словами водія автомобіля, вантаж перевозився з Київської області в одне з сіл Сакського району Криму. Супроводжувальних документів у нього не було.

Співробітники міліції встановлюють замовника і відправника вантажу.

Зразки рідини відправлено на експертизу, за наслідками якої розглядатиметься питання порушення кримінальної справи.