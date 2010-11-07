Близько тисячі комуністів святкували річницю Жовтня в Сімферополі (фото)

Прихильники Компартії провели демонстрацію в Сімферополі з нагоди 93-х роковин Жовтневої революції і митинг, зажадавши від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести перерахунок голосів на місцевих виборах, які пройшли наприкінці жовтня.

Колона комуністів, в якій, за різними оцінками, було від семисот до тисячі чоловік, під музику духового оркестру пройшла по головному проспекту міста з червоними прапорами і транспарантами: «Хай живе Великий Жовтень!», «Виходь і протестуй, якщо дістав тебе буржуй!», «Бідність народу - ганьба влади!». Люди іноді скандували «Ура!».

«Ми звертаємося до президента як гаранта Конституції з вимогою негайно зупинити спроби ліквідувати право і повноваження Криму. Першим кроком на цьому шляху має стати перерахунок голосів на виборах у Верховну раду Криму і визначення дійсних результатів голосування», - йдеться в резолюції мітингу, який відбувся в сквері героїв соцпраці за участі 250 людей.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН