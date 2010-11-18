Українцям радять не шукати пригод на свою голову у Гвінеї та Домінікані

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом відвідати Гвінейську Республіку, утриматися від поїздок з огляду на масові безпорядки, що супроводжуються актами вандалізму і переросли у сутички з поліцією та жандармерією, повідомила прес-служба МЗС.

Зза інформацією представництва міжнародного комітету Червоного Хреста у Гвінеї, у ході сутичок близько 10 осіб загинули і більше 100 отримали поранення. Прихильники Альфи КОНДЕ, якого оголошено переможцем виборів, переслідують представників народності пель.

Указом президента Гвінеї було запроваджено надзвичайний стан, правовий режим якого передбачає залучення військових підрозділів для підтримання громадського порядку. Дію надзвичайного стану встановлено до проголошення верховним судом остаточних результатів виборів.

Громадянам України, які перебувають у Гвінеї, рекомендовано не виходити до центральної частини столиці.

Крім того, МЗС України рекомендує туристам утриматися від відвідання Домініканської Республіки до кінця року у зв’язку з холерою в країні.