Бумер задавив жінку з 2 дітьми на тротуарі в Севастополі (фото)

16:05, 21 листопада 2010
Крым
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Водій легковика у лікарні

Жінка і двоє її дітей, п`яти і двох років, загинули в неділю в результаті наїзду легкового автомобіля, що виїхав на тротуар в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ міста. 

Аварія сталася на вулиці Гоголя біля полудня. 

Автомобіль марки BMW під керуванням 26-річного водія наїхав на тротуарі на трьох пішоходів. 26-річна жінка та її доньки померли на місці аварії. 

Водій легковика і пасажирка з травмами були доставлені до лікарні.

Фото ДАІ Севастополя

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