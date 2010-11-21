Бумер задавив жінку з 2 дітьми на тротуарі в Севастополі (фото)
16:05, 21 листопада 2010Крым
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Водій легковика у лікарні
Жінка і двоє її дітей, п`яти і двох років, загинули в неділю в результаті наїзду легкового автомобіля, що виїхав на тротуар в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ міста.
Аварія сталася на вулиці Гоголя біля полудня.
Автомобіль марки BMW під керуванням 26-річного водія наїхав на тротуарі на трьох пішоходів. 26-річна жінка та її доньки померли на місці аварії.
Водій легковика і пасажирка з травмами були доставлені до лікарні.
Фото ДАІ Севастополя
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