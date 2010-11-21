Бумер задавив жінку з 2 дітьми на тротуарі в Севастополі (фото)

Жінка і двоє її дітей, п`яти і двох років, загинули в неділю в результаті наїзду легкового автомобіля, що виїхав на тротуар в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ міста.

Аварія сталася на вулиці Гоголя біля полудня.

Автомобіль марки BMW під керуванням 26-річного водія наїхав на тротуарі на трьох пішоходів. 26-річна жінка та її доньки померли на місці аварії.

Водій легковика і пасажирка з травмами були доставлені до лікарні.

Фото ДАІ Севастополя