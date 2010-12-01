Маршрутка врізалася в джип у Криму: один загиблий, двоє поранених (фото)
12:56, 01 грудня 2010Крым
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Водій перебував за кермом 10 годин
Одна людина загинула, ще двоє отримали травми внаслідок зіткнення маршрутки з позашляховиком на сході Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Автобус ГАЗ, в якому перебували дев`ять пасажирів, виїхав на зустрічну смугу й врізався в Mitsubishi Outlander у другій половині дня 30 листопада.
Внаслідок аварії загинув водій позашляховика, один пасажир автобуса зламав плече, другий - ніс.
Причини ДТП встановлюються. «Водій маршрутки має 27-річний стаж роботи. На момент аварії перебував за кермом десять годин», - зазначає ДАІ.
Фото сайту "Керч - це моє місто"
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