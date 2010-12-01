Більшість українців ніколи не проходили тест на ВІЛ - опитування

61,7% українців ніколи не проходили тест на ВІЛ-інфекцію, здавали такий аналіз 37,2%, 1,1% важко відповісти на запитання, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в листопаді.

1 грудня відзначається міжнародний день боротьби зі СНІДом.

Переважна більшість респондентів (92,9%) вважають ВІЛ/СНІД серйозною загрозою для громадян України. Не вважають, що ВІЛ/СНІД являє небезпеку для країни, 4,9% опитаних. Важко відповісти на запитання 2,2%.

Кожен другий українець (50,9%) вважає, що для нього або його близьких існує небезпека зараження ВІЛ-інфекцією. Не бачать небезпеки 44,4% опитаних. 4,7% важко відповісти на запитання.

Третина українців (33,2%) заявили про те, що якщо дізнаються, що їхній знайомий або колега ВІЛ-інфікований, їхнє ставлення до нього не зміниться. Менше третини респондентів (30,5%) надали б такому знайомому посильну допомогу й підтримку. При цьому 15,2% опитаних зазначили, що їм неприємно спілкуватиметься з ВІЛ-інфікованим, але постараються цього не показати. Постараються менше спілкуватися з таким знайомим 8,3% респондентів і лише 3,2% - повністю припинять контактувати з ним. Важко відповісти на це запитання кожному десятому українцю (9,6%).

Погодилися б, щоб їхня дитина дружила, спілкувалася, або вчився в одному класі з ВІЛ-інфікованою дитиною 39,9% громадян України. При цьому 38% українців не погодилися б на спілкування або спільне навчання своєї дитини з ВІЛ-інфікованим. Відповідь «у мене немає дітей» дали 2,4% респондентів, а кожному п`ятому українцю (19,7%) - важко відповісти на це запитання.

Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.