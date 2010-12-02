Автобус з`їхав у кювет у Криму: травмовано шестеро осіб (фото)
Причина, ймовірно, технічна несправність
Шестеро осіб отримали травми унаслідок з`їзду пасажирського автобуса у кювет в четвер в районі Судака в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Автобус Temsa, що здійснював рейс за маршрутом «Севастополь-Судак», виїхав на смугу зустрічного руху, а потім - за межі проїжджої частини і з`їхав «в укіс яру».
Попередньою причиною аварії ДАІ називає технічну несправність автобуса, який належить севастопольському підприємству.
У салоні в момент ДТП перебували 15 пасажирів, шестеро з них травмовані.
Нагадаємо, у другій половині листопада автобус БАЗ, який перевозив людей у Сакському районі, через несправність ресори виїхав за межі проїжджої частини дороги і перекинувся: постраждали 19 осіб, 8 із них були госпіталізовані.
Фото кримського управління ДАІ.