Судно горіло в Севастополі (фото)

Риболовецьке судно горіло в четвер біля причалу в Інкермані (Севастополь), екіпаж не постраждав, 4 пожежні розрахунки загасили пожежу, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Займання, найімовірніше, сталося в каюті капітана. "Спочатку екіпаж корабля намагався самостійно загасити полум`я за допомогою вогнегасників. Від каюти вогонь перекинувся по внутрішній обшивці на коридор судна, а пізніше піднявся на верхню палубу. Оскільки корабель знаходився біля причалу, вогонь міг поширитися на сусіднє судно. Моряки зателефонували в МНС", - йдеться в прес-релізі.

На місце події прибули пожежні машини. Займання вдалося ліквідувати за годину. Згоріло понад 50 квадратних метрів.

Причина пожежі і завдана судну шкода встановлюються.

Фото МНС Севастополя