Азаров про дефолт: не дочекаєтеся

В Україні на сьогоднішній день немає ніяких підстав побоюватися можливого дефолту, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

«Хтось дефолт передрікає? Не дочекаєтеся, панове. Ніколи цього не буде», - сказав АЗАРОВ.

Згідно з переліком, який опублікувало американське видання Business Insider, Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. У своїх оцінках експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової та політичної стабільності в країні. Україна зайняла в цьому списку шосте місце внаслідок великого розміру зовнішнього боргу й уповільненого зростання економіки.

Експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.