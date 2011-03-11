Держакти на землю хочуть зробити платними

Державне агентство земельних ресурсів України підготувало зміни до порядку фінансування безкоштовного оформлення й видачі державних актів на право власності на землю, згідно з яким планується безкоштовно видавати держакти лише соціально незахищеним верствам населення, заявив заступник голови відомства Микола КАЛЮЖНИЙ на прес-конференції.

«Десь 40 млн. гривень у нас лежать на рахунках інститутів землеустрою, і ми приймаємо заявки на роботи з безкоштовної видачі державних актів. Але ми вноситимемо зміни до порядку фінансування, щоб не всі мали можливість безкоштовно отримати державні акти, а лише соціально незахищені верстви населення», - відповів КАЛЮЖНИЙ на запитання УНІАН, чи передбачено цього року кошти на безкоштовне оформлення й видачу держактів.

За його словами, на сьогодні постанова №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» від 2009 року все ще діє.

Нагадаємо, експерти заявляють про припинення безкоштовного оформлення й видачі держактів на землю. Зокрема, адвокат юрфірми «Хасін і Дроздовський» Ігор ХАСІН зазначив, що де-юре ця постанова діє, на практиці ж вона не працює у зв`язку з відсутністю фінансування, яке нічим не мотивовано.

Разом із тим, у територіальних управліннях земельних ресурсів громадянам, які хочуть оформити держакт, пропонують підписати договір із ліцензованими організаціями із землеустрою, зокрема з державними, на платне надання таких послуг.