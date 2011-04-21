Конвертцентр з обігом 70 млн гривень ліквідували в Севастополі

Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом більш як 70 млн гривень у Севастополі, повідомила прес-служба Державної податкової адміністрації в місті.

За оперативними даними, злочинна група займалася конвертацією готівки близько двох років. Було створено 7 фіктивних підприємств. Податківці припускають, що послугами центру користувалася близько сотні реально працюючих фірм.

Податкова міліція затримала кур`єра центру конвертації, у якого вилучено 335 тис. грн. готівки. Стосовно нього порушено кримінальну справу.

Виявлено й інших причетних до злочину осіб, порушено справи. Один із організаторів конвертцентру за рішенням суду поміщений під варту строком на 2 місяці.

До відповідальності також притягнуто банківського співробітника, який, використовуючи службове становище, допомагав незаконно знімати гроші з рахунків фіктивних підприємств.