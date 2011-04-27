"Славутич" повертається до Севастополя після участі в Blakseafor

Український флот завершив виконання завдань в рамках чергової активації оперативного з’єднання групи військово-морського співробітництва Blakseafor (сили Чорного моря), що тривала з 5 квітня, повідомив прес-центр Військово-морських сил.

Корабель «Славутич» повертається до Севастополя.

Під час активації у складі з’єднання кораблів «Славутич» за 16 ходових діб пройшов понад 1860 морських миль, його екіпажем проведено 25 корабельних навчань та 52 корабельних бойових навчання, 31 тренування вахтових офіцерів та 12 тренувань по боротьбі за живучість корабля, 4 стрілецькі вправи.

Під час активації корабель управління «Славутич» у складі оперативного з’єднання кораблів відвідав з візитами доброї волі порти міст Стамбул (Туреччина) та Новоросійськ (Російська Федерація). Перебуваючи у цих портах, українські моряки разом з іноземними колегами провели низку базових навчань і тренувань, побували на екскурсіях пам’ятними місцями, взяли участь у спортивних змаганнях з екіпажами кораблів-учасників активації.